Экс-главе красноярской стройкомпании запретили покидать территорию края

Разима Абасова подозревают в уклонении от налогов на 260 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Красноярска запретил определенные действия экс-гендиректору строительной компании "Монолитхолдинг" Разиму Абасову, подозреваемому в уклонении от налогов на 260 млн рублей. Ему запрещено покидать территорию Красноярского края и общаться со свидетелями, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов региона.

"Железнодорожный районный суд г. Красноярска постановил избрать в отношении Абасова Разима Магарамовича 03.07.1960 года рождения меру пресечения в виде запрета определенных действий на период предварительного следствия и судебного разбирательства по уголовному делу <…> Установить на период действия меры пресечения Абасову Р. М. следующие запреты: покидать территорию Красноярского края без разрешения следователя <…> Общаться, в том числе с использованием любых средств связи, со свидетелями", - говорится в сообщении. Также он должен своевременно и самостоятельно являться по вызову следователя.

О задержании Абасова стало известно в пятницу. В отношении него и его, как считает следствие, сообщника были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 187 УК РФ (изготовление поддельных распоряжений о переводе денежных средств).

По версии следствия, с 2019 по 2022 год он организовал изготовление фиктивных документов, которые позволили занизить выплаты налогов на добавленную стоимость и прибыль организации на сумму более 260 млн рублей. Также 13 мая 2025 года фигуранты изготовили поддельные платежные поручения, на основании которых был осуществлен неправомерный перевод денежных средств между расчетными счетами подконтрольных им организаций за якобы оказанные услуги на общую сумму 10 млн рублей.

Уголовные дела возбуждены по материалам регионального управления ФСБ.