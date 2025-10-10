Задержанный в Крыму за госизмену передавал данные о ПВО, кораблях и технике

Общение с куратором происходило в Telegram

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Задержанный по подозрению в государственной измене 45-летний житель Севастополя собирал для спецслужб Украины информацию не только о размещении средств ПВО в Крыму, но и о военной технике и кораблях.

"Представились ГУР, сказали, чем можно помочь. Происходило общение в Telegram. Если увидел там какую-то технику, я сделал фотографию и отсылал. Фотографировал ПВО, корабль в бухте стоял, нефтебазу. И технику на трале везли, какую-то гусеничную", - признался на допросе задержанный.

Как сообщили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, житель Севастополя через мессенджер Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и по заданию куратора собирал и передавал сведения о местах дислокации в Республике Крым и Севастополе средств ПВО.

Следственным отделом УФСБ по Республике Крым и Севастополю возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена), санкция по которой предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы. Ленинским районным судом Севастополя фигурант заключен под стражу сроком на два месяца.