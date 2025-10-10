В Новосибирской области директору обрушившейся школы предъявили обвинение

Женщина знала о техническом состоянии строительных конструкций, но принимала решения о продолжении работы учреждения

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС, архив

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение директору школы №5 в городе Татарске Новосибирской области Людмиле Лиховец. Ранее произошло частичное обрушение здания школы, сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Утром 21 сентября обрушилась часть здания СОШ № 5 в Татарске. Школа введена в эксплуатацию в 1937 году, в реестре аварийных зданий не состояла, ремонтные работы в здании проводились более 10 лет назад. Согласно результатам комиссионной приемки, в августе 2025 года без каких-либо замечаний она была признана готовой к началу учебного года.

"Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "в", "д" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства, с причинением тяжких последствий, в отношении несовершеннолетних)", - говорится в сообщении. Расследование взяла на контроль областная прокуратура.

Лиховец, с 2011 года занимая должность директора школы, знала о техническом состоянии строительных конструкций, но систематически принимала решения о продолжении работы учреждения, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону. В сентябре 2025 года произошло частичное обрушение здания школы, никто не пострадал.

Ранее первому заместителю главы Татарского муниципального округа Новосибирской области Юлии Лысенко предъявили обвинение по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества). Она находится под домашним арестом.

Школу в Татарске, часть которой обрушилась, снесут до конца 2025 года. Площадку расчистят, однако решение о том, что будет находиться на ее месте, позже примет муниципалитет, сообщал ТАСС замминистра образования региона Владимир Щукин.