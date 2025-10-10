В Крыму инженера по надзору за строительством осудили за превышение полномочий

Фигурантку приговорили к шести годам

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Республики Крым/ ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Инженер по надзору за строительством дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Республики Крым приговорена к шести годам колонии за превышение полномочий, повлекшее ущерб региональному бюджету в размере 211 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю.

Установлено, что в августе 2019 года в рамках федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года" дирекция заключила с подрядчиком контракт на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия "Лестницы Большие и Малые" середины XIX - конца XIX века, более известного как Митридатская лестница в Керчи. В ходе работ подрядчик использовал материал из камня для ступеней и плит мощения, не соответствующий проектной документации и требованиям ГОСТ.

"Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн рублей. Таким образом, бюджету Республики Крым причинен крупный материальный ущерб. Керченский городской суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре Республики Крым, женщина также на три года лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ. Расследованием уголовного дела по пункту "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ занимался следственный отдел УФСБ.