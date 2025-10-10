В Волгограде в ДТП погиб человек

Еще двое детей пострадали

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. В Волгограде столкнулись два автомобиля, в результате один человек погиб. Двое детей доставлены в медучреждение, сообщила пресс-служба главного управления МВД России по региону.

"На пересечении проспекта Ленина и ул. 39-й Гвардейской произошло столкновение автомашин ВАЗ-2107 и Lada Vesta. В результате ДТП пассажирка автомашины ВАЗ умерла до приезда скорой медицинской помощи, два несовершеннолетних пассажира автомашины ВАЗ доставлены в медучреждение", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе комитета здравоохранения Волгоградской области, в результате ДТП госпитализированы два ребенка 6 и 11 лет, а также 85-летняя женщина. Пострадавшие проходят обследование, состояние уточняется.

На месте ДТП работают полицейские, они устанавливают обстоятельства аварии.