Защите не удалось обжаловать арест напавшего на преподавателей в Архангельске

Мера пресечения осталась без изменений

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 10 октября. /ТАСС/. Защите бывшего студента, который в Архангельске напал на преподавателей техникума с ножом, не удалось обжаловать его арест. Архангельский областной суд оставил без изменений решение Ломоносовского районного суда, сообщили ТАСС в областном суде.

Бывший студент техникума строительства и городского хозяйства Артемий Корюков 29 сентября в техникуме ранил двух женщин. 30 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска арестовал Корюкова на два месяца.

"Мера пресечения осталась без изменений, жалоба без удовлетворения. Корюков в настоящее время проходит психолого-психиатрическую экспертизу", - сказали в суде.