В Петербурге пенсионерка отдала мошенникам 20 млн рублей

Злоумышленников ищет полиция

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Пенсионерка в Санкт-Петербурге продала квартиру и отдала мошенникам более 20 млн рублей под предлогом "обеспечения сохранности накоплений", злоумышленников ищет полиция. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"Полиция ищет мошенников, обманувших пенсионерку с Ланского шоссе на 20 000 000 рублей. <…> Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), - говорится в сообщении.

Пострадавшая, 88-летняя женщина, рассказала полиции, что с июля по октябрь ей неоднократно звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками различных государственных структур. Под предлогом "обеспечения сохранности накоплений" они убедили ее перевести на неустановленные счета свыше 3 млн рублей, а также продать принадлежащую ей квартиру и перевести вырученные средства в размере 17,8 млн рублей на "безопасный счет".