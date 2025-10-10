WPolityce.pl: троих польских офицеров избили арматурой в Тбилиси

Инцидент произошел у одного из ресторанов грузинской столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Ранения в результате нападения на сотрудников польской службы пограничной охраны в Тбилиси получили не двое, как сообщалось ранее, а трое офицеров. Об этом сообщает интернет-портал WPolityce.pl.

Отмечается, что двое раненых с серьезными травмами головы были доставлены в госпиталь и прооперированы. Третьему пострадавшему медицинская помощь была оказана на месте.

Как сообщается, инцидент произошел вблизи одного из ресторанов, где на поляков напали два злоумышленника, вооруженных ножами и арматурными прутьями. Позже оба преступника были задержаны грузинской полицией.

Польские офицеры находились в Тбилиси с миссией Европейского агентства пограничной охраны (Frontex) в рамках операции по реадмиссии из Польши нескольких граждан Грузии и Пакистана.