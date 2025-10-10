В Херсонской области за сутки погибли два человека из-за ударов ВСУ

В Васильевке повреждено административное здание, в Любимовке обстрелом была перебита линия электропередачи

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Два мирных жителя погибли за сутки в Херсонской области в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Голой Пристани в результате целенаправленных ударов по жилому сектору убит мужчина 1960 года рождения. В Збурьевке Голопристанского муниципального округа разрушена постройка на территории фермы, погиб один человек", - написал он в своем Telegram-канале.

В Васильевке повреждено административное здание, в Любимовке обстрелом была перебита линия электропередачи, а в Горностаевке от удара БПЛА получил повреждения гражданский автомобиль.