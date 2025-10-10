В прибрежной зоне города в Карелии произошел разлив нефтепродуктов

Источником загрязнения оказался плавучий кран

ПЕТРОЗАВОДСК, 10 октября. /ТАСС/. Межрегиональная общественная организация пожарной охраны "Спас Северо-Запад" обнаружила масштабный разлив нефтепродуктов в прибрежной зоне города Лахденпохья. Источником загрязнения оказался плавучий кран, сообщили в группе организации во "ВКонтакте".

"В прибрежной зоне Лахденпохья (Яккимварский залив) обнаружен масштабный разлив нефтепродуктов. Вся акватория береговой линии покрыта пятнами солярки и масла. При осмотре сотрудниками МОО "Спас Северо-Запад" акватории береговой линии выяснилось: источник загрязнения - плавучий кран, который в эти дни разбирают на металл прямо на воде", - сказано в сообщении. Площадь загрязнения не уточняется.

Позже стало известно, что прокуратура организовала проверку.

"Прокуратурой организована проверка исполнения природоохранного законодательства, по итогам которой будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию также передали в МЧС, администрацию Лахденпохского округа и полицию.