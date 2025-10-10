ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью почти 30 БПЛА

При атаке пострадали жители

БЕЛГОРОД, 10 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали населенные пункты Белгородской области с помощью почти 30 беспилотников и выпустили более четырех боеприпасов за минувшие сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"По населенным пунктам Шебекинского округа ВСУ выпустили шесть БПЛА. <...> На участке автодороги Белянка - Сурково в результате атаки беспилотника пострадал водитель грузового автомобиля. Он госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. По оценке медиков, его состояние средней степени тяжести", - написали в оперштабе региона, добавив, что в селе Новая Таволжанка от удара БПЛА по частному дому пострадала 8-летняя девочка, ее состояние оценивается как тяжелое, девочку госпитализировали в областную клиническую больницу, также повреждения получили частный дом и машина.

Белгородский и Волоконовский районы, Валуйский и Старооскольский округи ВСУ атаковали с помощью 16 БПЛА, последствий нет. По Краснояружскому району ВСУ выпустили пять боеприпасов и один FPV-дрон, последствий нет. Губкинский округ атакован с помощью трех беспилотников самолетного типа, Грайворонский - с помощью двух БПЛА, поврежден частный дом.