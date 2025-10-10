Житель Ульяновска перевел телефонным мошенникам более 21 млн рублей

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

УЛЬЯНОВСК, 10 октября. /ТАСС/. Мужчина из Ульяновска отдал мошенникам в течение недели все свои сбережения в размере более 21 млн рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД России по региону.

"Житель областного центра отдал телефонным мошенникам более 21 млн рублей. Потерпевший доверился злоумышленникам и в течение недели перевел все свои сбережения на 86 "безопасных" счетов", - отметили в пресс-службе.

Полицейские установили, что 2 октября 35-летний мужчина в мессенджере получил сообщение от якобы руководителя своей организации. Злоумышленник в ходе переписки убедил пострадавшего, что его сбережения находятся под угрозой хищения преступниками из государства ближнего зарубежья. Он также сообщил, что скоро с ним свяжется представитель правоохранительных органов.

Затем мужчине позвонил абонент с неизвестного номера, который представился сотрудником ФСБ и сообщил, что его подразделение в результате специальной операции пресекло попытку хищения личных накоплений потерпевшего, хранившихся в банке. Злоумышленник рекомендовал мужчине разместить денежные средства на "безопасных" счетах.

Следуя полученным инструкциям, потерпевший приобрел новый телефон для дальнейшего общения с "силовиками" и обналичил через банкомат собственные сбережения. В течение недели при помощи другого банкомата он перевел на 86 различных счетов 21 млн 700 тыс. рублей. После общения с настоящим руководителем своей организации мужчина осознал, что стал жертвой мошеннических действий, и обратился в полицию. Следственный отдел отдела МВД России по Ленинскому району города Ульяновска возбудил уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).