Фигурантку дела об отравлении суррогатом в Ленобласти не стали арестовывать

Суд не избрал меру пресечения Виктории Кузьмаковой

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Суд по ходатайству следователя прекратил производство по избранию меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемой из числа руководителей и бенефициаров компании в Ленинградской области, откуда, по версии следствия, распространялся алкогольный суррогат, ставший причиной массового отравления метанолом в регионе. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга прекратил производство по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Виктории Кузьмаковой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ. <…> Меру пресечения Кузьмаковой суд не избирал", - говорится в сообщении.

Кузьмакова была задержана 6 октября, 8 октября срок ее задержания был продлен на 72 часа.

6 октября также был задержан еще один подозреваемый по делу, фактический руководитель складской фирмы Сергей Кочкарев. Во вторник суд заключил его под стражу до 25 ноября. Как сообщали в СК и прокуратуре, компания хранила на складе в деревне Трубников Бор Тосненского района спиртосодержащую продукцию, изъятую из оборота в качестве вещественных доказательств по административным и уголовным делам.

По факту случившегося СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ, судами арестованы 14 его фигурантов, а также обвиняемая в аналогичном преступлении жительница Кингисеппского района, дело которой расследуется отдельно. Кроме того, 7 октября стало известно о возбуждении в СК уголовного дела о халатности в отношении контролирующих органов, допустивших распространение суррогата.