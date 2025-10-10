В Новосибирске произошло второе за сутки ДТП с каршеринговым автомобилем

Пострадали три человека

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Каршеринговый автомобиль врезался в троллейбус в Октябрьском районе Новосибирска, где ранее водитель арендованной машины наехал на остановку. В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

"Водитель арендованного автомобиля выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом. Сотрудниками скорой медицинской помощи водитель автомобиля, а также женщина-пассажир и малолетний ребенок госпитализированы", - говорится в сообщении.