В КБР завели уголовное дело из-за хищения через платежи 18 млн рублей

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и МВД

Редакция сайта ТАСС

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Кабардино-Балкарии (КБР) в отношении руководителя компании, который, по версии следствия, похитил более 18 млн рублей через незаконный оборот платежей, сообщили в УФСБ по региону.

"По имеющимся данным, руководитель коммерческой организации предоставил в министерство финансов КБР фиктивное платежное поручение о переводе денежных средств. В результате противоправных действий причинен ущерб в размере более 18 млн рублей", - говорится в сообщении УФСБ.

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФСБ и МВД КБР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).