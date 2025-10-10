Прокуратура вынесла предостережение мэру Липецка из-за аварийного жилья

Сегодня в городе насчитывается более 80 аварийных многоквартирных домов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Прокурор Липецкой области объявил предостережение мэру регионального центра Роману Ченцову из-за плохих показателей в вопросе расселения аварийного жилого фонда. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

"Прокурор Липецкой области Геннадий Анисимов объявил предостережение главе администрации г. Липецка Роману Ченцову. Надзор за исполнением жилищного законодательства при расселении аварийного фонда - одно из приоритетных направлений работы прокуратуры Липецкой области. Итоги прокурорских проверок свидетельствуют о том, что положение дел в данной сфере в г. Липецке требует немедленного вмешательства муниципалитета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодняшний день в Липецке насчитывается более 80 аварийных многоквартирных домов, которые создают постоянную угрозу для сотен горожан. При этом ни один из домов не включен в утвержденную региональным правительством программу переселения.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что в ведомство регулярно поступают жалобы на бездействие муниципалитета в этом вопросе, их авторами становятся в том числе депутаты. За девять месяцев 2025 года рассмотрено более 20 таких обращений.

"Городская администрация не проводит своевременных обследований аварийных домов для уточнения их состояния и не предпринимает шагов для переселения людей за счет муниципальных средств", - говорится в сообщении пресс-службы. В надзорном ведомстве взяли на контроль исполнение акта прокурорского реагирования.