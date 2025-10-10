ВСУ ведут артобстрел Каменки-Днепровской

Произошло не менее 17 взрывов

МЕЛИТОПОЛЬ, 10 октября. /ТАСС/. Город Каменка-Днепровская в Запорожской области с утра находится под массированным артиллерийским обстрелом со стороны ВСУ, зафиксировано 17 взрывов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"С утра вооруженные формирования Украины ведут массированный обстрел Каменки-Днепровской из ствольной артиллерии. Согласно оперативным данным, на текущий момент зафиксировано не менее 17 взрывов на территории муниципалитета. Просим жителей воздержаться от поездок по городу и оставаться в помещениях", - заявили в администрации.

Кроме того, в одном из районов города засекли рой дронов, два из которых взорвались. Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.