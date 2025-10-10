В Лобне работники больницы сдержали агрессивного пациента до приезда Росгвардии

Пострадавших нет, сообщили в больнице

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Пациент Лобненской больницы, находясь на лечении в стационаре, проявил признаки агрессии в отношении персонала. Сотрудники медучреждения удерживали его до приезда Росгвардии, пострадавших нет, сообщили ТАСС в больнице.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с ножом ворвался в Лобненскую больницу и попытался напасть на персонал. На кадрах к публикациям видно, что человек ведет себя агрессивно, сотрудники больницы были вынуждены удерживать его на полу.

"Во время нахождения на лечении в стационаре Лобненской больницы 9 октября пациент начал проявлять признаки агрессии в отношении сотрудников медучреждения, в связи с чем они удерживали его до прибытия на место сотрудников Росгвардии", - сказали в медучреждении.

Там добавили, что в настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.

"В результате инцидента пациенты и сотрудники больницы не пострадали", - подчеркнули в медучреждении.