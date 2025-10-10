Замначальника жилуправления Орла оштрафовали по делу о халатности

Штраф составил 100 тыс. рублей

ОРЕЛ, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель начальника жилищного управления города Орла Анжелла Дробина признана виновной в халатности. Женщина не организовала переселение жителей из аварийного жилья, где обрушилась конструкция крыши, суд оштрафовал ее на 100 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры региона.

"Советский районный суд города Орла вынес приговор по уголовному делу в отношении заместителя начальника муниципального казенного учреждения "Жилищное управление города Орла" Анжеллы Дробиной. Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 2 года", - говорится в сообщении.

Фигурант дела признана виновной по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по Орловской области, следствием и судом установлено, что женщина знала об аварийном статусе дома №146 по улице Васильевской в Орле, однако работа по мониторингу технического состояния дома для предотвращения ЧП не проводилась. По данным пресс-службы, женщина не организовала переселения жителей из аварийного жилья, а 17 декабря 2023 года у многоквартирного дома обрушилась конструкция крыши. "Действиями осужденной были нарушены конституционные права на безопасное жилое помещение семнадцати граждан, проживающих в доме", - отмечено в сообщении.