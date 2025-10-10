В КБР обманутой мошенниками пожилой женщине вернули около 590 тыс. рублей

Подозреваемого задержали в соседнем регионе

НАЛЬЧИК, 10 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Кабардино-Балкарии вернули пожилой женщине, обманутой мошенниками, около 590 тыс. рублей. Подозреваемого задержали в соседнем регионе, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном МВД.

"Установлено, что пострадавшая - 82-летняя жительница Московской области, которой позвонила якобы сотрудница оператора связи. Под предлогом продления договора она убедила пенсионерку сообщить данные СНИЛС. Затем женщине позвонил лжепредставитель правоохранительных органов и сообщил, что аферисты, используя ее данные, пытаются похитить средства с банковского счета. Мужчина убедил пожилую женщину передать 590 тыс. рублей прибывшему курьеру", - сообщили в МВД по КБР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сыщики вышли на след курьера и задержали его в гостинице города Владикавказа. Им оказался 38-летний житель Московской области. На допросе он рассказал, что откликнулся на предложение о подработке в интернете: по инструкции кураторов приехал в Нальчик на такси и забрал у женщины деньги, но передать их работодателям не успел.

Женщине деньги были возвращены. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ. Подозреваемый задержан.