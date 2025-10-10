Уральца приговорили к 9,5 года по делу об убийстве, совершенном 25 лет назад

Фигурант состоял в ОПГ, члены которой убили 11 человек

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга приговорил к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима участника ОПГ, члены которой убили 11 человек 25 лет назад. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

"Железнодорожный районный суд г. Екатеринбурга назначил Олегу Анучину наказание по ч. 2 ст. 105 УК РФ в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Мужчина признан виновным в совершении преступления по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное по найму, сопряженное с разбоем и бандитизмом, группой лиц по предварительному сговору), п. "б", "в" ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия, в целях завладения имуществом, в крупном размере). Кроме того, осужденный освобожден от отбывания наказания по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище, помещение либо иное хранилище или в крупном размере) в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности.

В объединенной пресс-службе судов региона отметили, что преступное формирование возглавлял бывший сотрудник милиции Екатеринбурга Владислав Соболь, всего в ОПГ входило пять человек, трое из которых на тот момент занимали оперативные должности в органах милиции. В ноябре 2000 года от Анучина другие участники банды получили информацию, что в Екатеринбург прибывает его знакомый с крупной суммой денежных средств для закупки товаров. Анучин признан судом виновным в двух преступлениях: убийстве по найму мужчины в октябре 2000 года и разбойном нападении на коммерсанта и его знакомую в ноябре того же года. Ранее сообщалось, что в сентябре 2025 года организатор банды Соболь приговорен судом к наказанию в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, участник банды Владимир Семенюк - к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, участник банды Константин Котик - к наказанию в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.