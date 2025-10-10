Выбросившего из окна дочь уфимца обвинили в покушении на убийство

УФА, 10 октября. /ТАСС/. Жителю Уфы, выбросившему из окна четвертого этажа свою дочь, предъявлено обвинение в покушении на убийство. Врачи не выявили у него признаков алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

В сообщении приводятся слова старшего помощника руководителя СУ СК России по республике Евгения Каневского. Он уточнил, что мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство малолетней и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Медицинские освидетельствования на предмет нахождения фигуранта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения дали отрицательный результат. При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого мужчина на контакт не пошел и показания не дал. Следователь назначил судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизы в отношении обвиняемого.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что при задержании мужчина вел себя неадекватно, лежал на полу и не мог говорить. С момента задержания он также не ответил ни на один вопрос следователя и судьи, "только мычит, делает странные телодвижения, стучит ногами, гримасничает".

По версии следствия, утром 9 октября 34-летний мужчина выбросил из окна квартиры на четвертом этаже на улице Ульяновых свою дочь, девочку госпитализировали с травмами в крайне тяжелом состоянии, ее прооперировали, врачам удалось стабилизировать ее состояние. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего), в пятницу отца девочки заключили под стражу. По предварительным данным, 15 лет назад он обращался за помощью в психиатрическую больницу после полученной травмы, однако на учете не состоял.

Как сообщали ТАСС в правоохранительных органах, семья считалась благополучной, отец работал электриком, мать - преподавателем английского языка, дочка исправно ходила в садик и выглядела опрятной. В семье есть еще один ребенок - семилетний мальчик, в этом году он пошел в первый класс. Мама с мальчиком в момент совершения покушения на девочку находились в Калининграде в санатории на плановой реабилитации ребенка.