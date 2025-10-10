В Краснодаре задержали работника аэропорта по делу о покушении на мошенничество

Подозреваемый требовал с предпринимателя 5,7 млн рублей

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Работника аэропорта в Краснодаре подозревают в покушении на мошенничества, он требовал с предпринимателя 5,7 млн рублей, подозреваемый задержан при поддержке сотрудников УФСБ России по Краснодарскому краю, сообщили журналистам в УТ МВД России по ЮФО.

Как установили оперативники, менеджер отдела по управлению закупками пообещал за вознаграждение обеспечить положительное согласование и подписание договора подряда на оказание услуг в аэропортах Сочи и Краснодар, а также дополнительных соглашений к нему. Кроме того, он гарантировал общее покровительство и беспрепятственное подписание актов выполненных работ представителю коммерческой структуры. Полная сумма, которую от требовал за совершение действий в пользу предпринимателя, составляла 5,7 млн рублей.

Уточняется, что он был задержан при получении части денежных средств - 1,1 млн рублей - на прилегающей к аэропорту Краснодара территории, деньги изъяты. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). На время следствия фигурант арестован.