ТАСС: снежный покров в зоне поисков семьи Усольцевых местами достигает 50 см

Пропавших туристов ищут уже десятые сутки

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Снежный покров на месте поисков семьи Усольцевых, пропавших в Партизанском районе Красноярского края 28 сентября, местами достигает 50 см. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Читайте также

"Они никак не могут подать сигнал": что может происходить с пропавшими Усольцевыми в тайге

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски семьи идут уже десятые сутки. "Снега [на месте поисков] много очень, местами до 30-50 см, усиление ветра, до настоящего времени других сведений нет", - сообщили в правоохранительных органах.

По данным красноярской региональной общественной организации содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной, на месте поисков снег плотный, местами ледяной покров. "И, несмотря на это, жители края идут на риск, чтобы помочь найти пропавшую семью. Пока ощутимых результатов нет. Круг поиска расширен, отрабатываются все версии" - сообщили в отряде.

По прогнозу Гидрометцентра, на месте поисков температура воздуха днем составляет около минус 4 градусов, идет снег.