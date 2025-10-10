Соцслужбы заподозрили в халатности после истязания детей матерью в Чапаевске

В прокуратуре полагают, что недобросовестное отношение сотрудников центра к службе повлекло нарушение прав и законных интересов детей

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности со стороны органов профилактики возбудили по результатам проверки фактов насилия матери в отношении детей в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

"Прокуратура города Чапаевска провела проверку по фактам размещенных в сети интернет публикаций о применении родителями насилия в отношении малолетних детей. По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ход расследования которого взят надзорным ведомством на контроль", - говорится в сообщении.

По итогам проверки выявлены обстоятельства, указывающие на ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами центра социального обслуживания населения. В надзорном ведомстве полагают, что их недобросовестное отношение к службе повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей.

Ранее органы следствия возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних в отношении многодетной матери. Троих малолетних детей изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Согласно опубликованных в социальных сетях видеозаписям, 20-летняя жительница Чапаевска била своих детей ремнем.