Соцслужбы заподозрили в халатности после истязания детей матерью в Чапаевске
САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности со стороны органов профилактики возбудили по результатам проверки фактов насилия матери в отношении детей в Чапаевске Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Прокуратура города Чапаевска провела проверку по фактам размещенных в сети интернет публикаций о применении родителями насилия в отношении малолетних детей. По материалам прокурорской проверки органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), ход расследования которого взят надзорным ведомством на контроль", - говорится в сообщении.
По итогам проверки выявлены обстоятельства, указывающие на ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами центра социального обслуживания населения. В надзорном ведомстве полагают, что их недобросовестное отношение к службе повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей.
Ранее органы следствия возбудили уголовное дело об истязании несовершеннолетних в отношении многодетной матери. Троих малолетних детей изъяли из семьи и поместили в медицинское учреждение. Согласно опубликованных в социальных сетях видеозаписям, 20-летняя жительница Чапаевска била своих детей ремнем.