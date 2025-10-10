К поискам семьи Усольцевых под Красноярском привлекли параплан

На месте поисков температура воздуха днем составляет около минус 4 градусов

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Парапланерист принял участие в поисках семьи Усольцевых, пропавшей в Партизанском районе Красноярского края. Об этом сообщает красноярская региональная общественная организация содействия поисковым работам "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной.

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски семьи идут уже десятые сутки.

"Поиск семьи Усольцевых продолжается. <…> Продолжаются обходы и облеты местности. Несмотря на нелетную погоду последних дней, отдельные аппараты все же удается поднять в воздух. Наш квадрокоптер с тепловизором отработал даже в снег и ветер. На помощь приходят обычные жители края. Они на свой страх и риск поднимают свои дроны. Пролетал над районом и парапланерист", - сообщили в отряде.

По данным Гидрометцентра, на месте поисков температура воздуха днем составляет около минус 4 градусов, снег.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярской крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие, и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.