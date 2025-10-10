Выбросивший дочь из окна уфимец неадекватно вел себя в суде

На кадрах он гримасничает, странно двигается, мычит, стучит ногами и показывает неприличные жесты

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Прокуратура показала кадры из зала суда, где заключили под стражу 34-летнего уфимца, который выбросил из окна трехлетнюю дочь.

В правоохранительных органах ранее сообщили, что задержанный не ответил на вопросы следователей. На кадрах он гримасничает, странно двигается, мычит, стучит ногами и показывает неприличные жесты.

Его направят на судебно-медицинскую и стационарную психолого-психиатрическую экспертизу.