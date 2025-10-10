Bild: приемная дочь мэра Хердекке несколько часов пытала ее до нападения

По информации газеты, девушка заявила, что хочет отомстить Ирис Штальцер

БЕРЛИН, 10 октября. /ТАСС/. 17-летняя приемная дочь бургомистра (мэра) города Хердекке Ирис Штальцер (Социал-демократическая партия Германии), вероятно, несколько часов пытала ее в подвале до совершения нападения с ножом. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на полицию.

По информации газеты, Штальцер рассказала полиции, как все произошло. Приемная дочь часами издевалась над ней в подвале ее дома. Девушка набросилась на Штальцер с аэрозольным дезодорантом и зажигалкой, пытаясь поджечь ее волосы и одежду. Приемная дочь, как отмечает газета, заявила, что хочет отомстить. Однако за что, пока неясно. Потом девушка нанесла Штальцер ножевые ранения.

7 октября телерадиокомпания WDR сообщила, что Штальцер подверглась нападению и получила ножевые ранения. Она была избрана бургомистром Хердекке 28 сентября. На допросе политик дала показания против своей приемной дочери. По данным следствия, девушка сама позвонила в службу спасения и сначала заявила, что на ее мать напали несколько мужчин. Спасатели обнаружили Штальцер в кресле в гостиной. Как она добралась туда из подвала, пока не установлено, указывает Bild.

По данным газеты, Штальцер получила в общей сложности 13 ножевых ранений. Вместе с тем констатируется, что она получила тяжелые травмы головы, вызванные ударами тупым предметом. В настоящее время жизни политика ничего не угрожает. На месте преступления полиция обнаружила размазанные пятна крови, которые, по-видимому, были удалены до прибытия сотрудников полиции.

Впоследствии эксперты-криминалисты смогли их идентифицировать. Кроме того, следователи обнаружили один из предполагаемых ножей, использованных при нападении, в рюкзаке 15-летнего приемного сына политика, там же была обнаружена и окровавленная одежда, которая, как утверждается, принадлежит 17-летней приемной дочери Штальцер. Причастность юноши к преступлению все еще устанавливается.

Прошлым летом между матерью и дочерью уже происходила ссора. Упоминались случаи домашнего насилия и использование ножа. Также неоднократно возникали напряженные отношения с сыном. Прокуратура квалифицирует преступление не как покушение на убийство, а как нанесение тяжких телесных повреждений. По этой причине ордер на арест не запрашивался. В настоящее время оба усыновленных ребенка находятся под опекой управления по делам молодежи.