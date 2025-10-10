У берегов Филиппин произошло землетрясение магнитудой 6,9

Очаг залегал на глубине 10 км

БАНГКОК, 10 октября. /ТАСС/. Новое землетрясение зафиксировано у побережья Филиппин, его магнитуда составила 6,9. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

По его данным, эпицентр стихии находился в 71 км к северо-востоку от города Мати. Очаг залегал на глубине 10 км.

Согласно информации местных властей, погибли шесть человек. Объявлена угроза цунами.

Ранее сегодня на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 7,4. Сообщалось о двух жертвах.