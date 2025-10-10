Свидетель заявил, что Момотов помог компаньону фиктивно принять участие в СВО

Основатель сети отелей "Мартон" Андрей Марченко на самом деле был в Краснодаре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Секретный свидетель заявил, что судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов помогал основателю сети отелей "Мартон" Андрею Марченко фиктивно участвовать в СВО. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Останкинского суда, где идет процесс по изъятию имущества Момотова.

"Подробно я не знаю, но какой-то человек <...> помог Марченко. Сделано было таким образом, что Марченко на два дня выехал на какой-то полигон, после чего числился на СВО. Но по факту он находился в Краснодаре. А познакомился он с этим человеком с помощью Момотова, они ходили в поход куда-то в горы и там познакомились", - заявил свидетель.