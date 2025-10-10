В Новосибирске после ДТП с каршерингом и троллейбусом завели дело

В аварии пострадали три человека, в том числе ребенок

НОВОСИБИРСК, 10 октября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту ДТП с каршеринговым автомобилем в Новосибирске, об этом сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Новосибирской области.

"По факту ДТП следователем ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ", - говорится в сообщении.

Днем 10 октября водитель арендованного автомобиля выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с троллейбусом. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.

Накануне, 9 октября, в Новосибирске машина каршеринга влетела в остановку, пострадали шесть человек, в том числе мальчик 2012 года рождения. По информации новосибирского Минздрава, один из пострадавших в результате наезда машины находится в крайне тяжелом состоянии, четыре человека - в тяжелом состоянии.