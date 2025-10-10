Обвиняемых в убийстве директора лицея в Люберцах арестовали

Преступление было совершено в 2002 году

Редакция сайта ТАСС

© ГСУ СК России по Московской области/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Суд в Подмосковье арестовал двух обвиняемых в убийстве директора лицея №10 им. Ю. А. Гагарина Вадима Мениса, совершенного в 2002 году. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых в убийстве директора лицея Вадима Мениса избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, утром 10 октября 2002 года заслуженный учитель России, член-корреспондент Академии экономических наук Вадим Менис был расстрелян киллером на пороге лицея. Увидев происходящее, в борьбу со стрелком вступил один из сотрудников лицея и получил огнестрельные ранения. Также киллер выстрелил еще в одного мужчину, ставшего свидетелем произошедшего. Затем он сел в машину, за рулем которой находился пособник, и оба скрылись.

Установлено, что в 2002 году один из криминальных авторитетов заказал убийство директора лицея, заплатив киллеру $300. Спустя пять месяцев после убийства заказчик погиб в дорожно-транспортном происшествии, а его соучастникам долгое время удавалось оставаться безнаказанными, отметили в ГСУ СК.