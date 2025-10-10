Эксперт Миронова: погода не оставляет надежды, что пропавшие Усольцевы живы

На скалах очень опасно, сообщила председатель регионального отделения Российского Красного Креста

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 10 октября. /ТАСС/. Погода в месте поисков пропавшей в конце сентября в Красноярском крае семьи Усольцевых не позволяет надеяться на то, что туристов найдут живыми. На скалах очень опасно - снег, есть возможность сломать ногу или сорваться, сообщила председатель регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) в Красноярском крае Алена Миронова.

Читайте также

"Они никак не могут подать сигнал": что может происходить с пропавшими Усольцевыми в тайге

28 сентября супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Поиски семьи идут уже десятые сутки.

"Погодные условия, которые есть сейчас, не позволяют нам надеяться, что мы ищем живых людей. Это уже очевидно. Снег по пояс, много возможностей сломать ногу, сорваться даже для профессиональных альпинистов. Они все больше ведут нас к мысли, что скоро поиски важно остановить, потому что это риски для наших людей и даже для профессиональных спасателей, которых здесь очень много работает. По их обратной связи, когда они приходят, они говорят, что это просто бессмысленно. Под таким количеством снега невозможно кого-либо найти", - приводятся слова Мироновой в Telegram-канале РКК.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что на месте поисков снежный покров достигает до 50 см.

О пропаже семьи Усольцевых

Правоохранительные органы выдвинули несколько возможных вариантов того, что могло случиться с Усольцевыми. Одна из версий пропажи семьи туристов в Красноярской крае - мужчине стало плохо, а женщина с ребенком не смогли выбраться. Также вполне возможно, что туристы ушли в тайгу, увидели медведей, испугались и заблудились. Возможно, мужчина сделал укрытие и они ожидают спасателей.

Следователи осмотрели машину Усольцевых, где не нашли туристического снаряжения. Установлено, что Усольцевы были в легкой одежде, а по дороге в гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея Усольцева в последний раз был в сети вечером в день пропажи.

Уярским межрайонным следственным отделом ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристов. На место выехали наиболее опытные следователи-криминалисты и следователи краевого управления СК для проведения необходимых следственных действий и установления всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.