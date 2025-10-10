В Ростовской области саперы обезвредили БПЛА

Жители возвращаются в дома

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 октября. /ТАСС/. Жители нескольких домов в поселке Матвеев Курган в Ростовской области, эвакуированные после обнаружения беспилотников ВСУ, возвращаются в свои дома, саперы завершили работы по разминированию БПЛА. Об этом сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова.

"Продолжаю информировать вас о ситуации по ЧС. Обнаруженные БПЛА обезврежены. Электроснабжение полностью восстановлено, жители возвращаются в свои дома. Коммунальные службы приступили к уборке прилегающих территорий", - написала она в Telegram-канале.

9 октября губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО уничтожили три БПЛА в Матвеево-Курганском районе Ростовской области, в результате были повреждены несколько жилых домов и автомобилей. В пятницу глава администрации района сообщила о том, что жителей нескольких домов в поселке Матвеев Курган эвакуировали из-за обнаружения БПЛА.