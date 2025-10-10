В Брянске осудили двоих экстрадированных из Черногории граждан за дачу взяток

Их приговорили к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 4 млн рублей

БРЯНСК, 10 октября. /ТАСС/. Экстрадированные из Черногории граждане Андрей Маркус и Алексей Ушкалов осуждены в Брянске по делу о даче взяток должностным лицам через посредника. Суд приговорил фигурантов дела к 3,5 года лишения свободы и штрафу в 4 млн рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

"Советский районный суд г. Брянска вынес приговор экстрадированным из Черногории региональному директору отдела продаж Андрею Маркусу и ведущему региональному менеджеру отдела продаж фармацевтической компании Алексею Ушкалову. Приговором суда по совокупности преступлений каждому из виновных назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей", - говорится в сообщении.

Фигуранты дела признаны виновными в даче взяток должностным лицам через посредника, совершенной группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном и крупном размерах (одно преступление по ч. 5 ст. 291, два - по п. "а", "б" ч. 4 ст. 291 и одно - по п. "а" ч. 4 ст. 291 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, с сентября 2021 года по декабрь 2022 года Маркус и Ушкалов, занимая руководящие должности в коммерческой организации, с помощью подчиненного регионального менеджера в Брянске передавали взятки должностным лицам учреждений здравоохранения региона. Уточняется, что взятки передавались за обеспечение регулярного и систематического заключения с фирмой договоров поставок различных лекарственных препаратов и беспрепятственной оплаты. Общая сумма взяток превысила 4,6 млн рублей.

Отмечено, что Маркус и Ушкалов скрылись от правоохранительных органов. По поручению Генпрокуратуры в 2023 году они объявлены в международный розыск, их местонахождение установили, в августе 2024 году экстрадировали в Россию для уголовного преследования.

Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ и УМВД России по Брянской области. По информации объединенной пресс-службы судов региона, ранее четверо получателей взяток получили обвинительные приговоры.