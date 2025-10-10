Решения об участии зампреда "Яблока" в деятельности нежелательной организации отменили

Суд постановил вернуть дело в Василеостровский районный суд Петербурга на новое рассмотрение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 октября. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции отменил решения Василеостровского суда и Санкт-Петербургского городского суда об участии заместителя председателя партии "Яблоко", бывшего депутата Заксобрания Петербурга, Бориса Вишневского в деятельности нежелательной организации. Об этом следует из решения, опубликованного в картотеке дел.

"Руководствуясь ст. 30.13, ст. 30.17 КоАП РФ, судья Третьего кассационного суда общей юрисдикции постановил: жалобу Вишневского Б. Л. удовлетворить частично. Постановление судьи Василеостровского районного суда г. Санкт-Петербурга от 14 августа 2024 года и решение судьи Санкт-Петербургского городского суда от 19 марта 2025 года, состоявшиеся в отношении Вишневского Бориса Лазаревича по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.33 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, отменить", - следует из текста.

Суд также постановил вернуть дело в Василеостровский районный суд Петербурга на новое рассмотрение.

Зампредседателя партии "Яблоко" Вишневский 14 августа 2024 года был признан Василеостровским районным судом виновным в участии в деятельности нежелательной организации и ему был назначен штраф в размере 15 тыс. рублей. Это постановление было оставлено решением судьи Санкт-Петербургского городского суда от 19 марта 2025 года. Решение городского суда было обжаловано в 3-м кассационном суде.

Ранее Вишневский в течение многих лет был депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представляя в нем партию "Яблоко". В марте 2024 года парламентарий был внесен в реестр иноагентов, после чего заксобрание исключило его из состава нескольких районных комиссий. Как поясняли в Минюсте России, Вишневский выступал в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иноагентами, делал заявления против проведения специальной военной операции на Украине, а также распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

Статус иностранного агента Вишневский пытался оспорить в суде, однако безуспешно. 30 октября 2024 года в соответствии с принятым ранее законом он как иноагент досрочно сложил полномочия депутата, его мандат был передан другому представителю "Яблока" Ольге Штанниковой.