В Ингушетии автомобиль на большой скорости въехал в городской пруд

Водитель получил травмы

МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Водитель автомобиля Gelandewagen в Назрани на полной скорости сбил ограждение городского пруда и влетел в водоем. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"На внутренней автодороге по Фабричной улице произошло ДТП. Было установлено, что водитель автомобиля Mercedes Gelandewagen, не справившись с управлением, пробил ограждение и съехал в городской пруд", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадал мужчина, который был доставлен в республиканскую больницу очевидцами происшествия.