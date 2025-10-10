На Кубани обрушилась стена психоневрологического интерната

Пострадал один человек

Редакция сайта ТАСС

© СУ СК России по Краснодарскому краю/ ТАСС

КРАСНОДАР, 10 октября. /ТАСС/. Стена корпуса психоневрологического интерната частично обрушилась в Курганинском районе Краснодарского края, пострадал один человек, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"По предварительным данным, сегодня днем в одном из корпусов Константиновского психоневрологического интерната, расположенного в станице Константиновской Курганинского района, произошло частичное обрушение стены. В результате произошедшего 62-летняя женщина получила повреждения. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении ведомства.

В следственном управлении уточнили, что пострадавшая - постоялица учреждения. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ст. 216 УК РФ). На месте происшествия работают сотрудники управления, ведутся следственные действия, изымается техническая и иная документация.

Прокуратура Курганинского района контролирует ход расследования уголовного дела, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края. Согласно данным надзорного ведомства, обрушение наружной стены произошло при проведении работ по укреплению фундамента, пострадавшая госпитализирована. На месте работает прокурор района Илья Лабашев. 76 постояльцев аварийного корпуса размещены в других корпусах учреждения.