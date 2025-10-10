Суд в Пскове вернул Шлосберга под домашний арест по делу о дискредитации ВС РФ

Постановление будет обжаловано, сообщила пресс-служба партии "Яблоко"

ПСКОВ, 10 октября. /ТАСС/. Псковский областной суд вернул меру пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщила пресс-служба партии в своем Telegram-канале.

"Суд вернул Льва Шлосберга под домашний арест. Судья Псковского областного суда Дмитрий Казанцев удовлетворил протест прокуратуры на постановление судьи первой инстанции, который 7 октября заменил меру пресечения заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу в виде домашнего ареста на запрет определенных действий. Политик вернется под домашний арест. Постановление будет обжаловано", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, уголовное дело о повторной дискредитации армии против Шлосберга возбудили из-за дебатов с историком Юрием Пивоваровым, в которых политик отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня. 11 июня он был отправлен под домашний арест, под которым оставался четыре месяца.

Псковский городской суд 7 октября по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил РФ заменил домашний арест заместителю председателя партии "Яблоко" Льву Шлосбергу (признан в РФ иноагентом) на запрет определенных действий. При этом, в тот же день утром 7 октября, объединенная пресс-служба судов Псковской области распространила информацию о том, что по ходатайству следователя СУ УМВД России по Псковской области Шлосбергу был продлен срок содержания под домашним арестом на 2 месяца по делу по ч. 1 ст. 280.3 УК РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ". Позже это сообщение из официального телеграм-канала пресс-службы было удалено.

По версии следствия, Шлосберг, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в социальной сети "Одноклассники" разместил видеозапись, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности.