В Подмосковье двух зацеперов ударило током на крыше электрички

МЖД призвала граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Двух зацеперов в Подмосковье ударило током на крыше поезда сообщением Москва - Малоярославец Киевского направления железной дороги. На движение поездов МЦД-4 инцидент не повлиял, сообщили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"Сегодня в 16:19 на перегоне Нара - Латышская Киевского направления МЖД были травмированы два зацепера, которые, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находились на крыше электропоезда №6303 Москва - Малоярославец", - сказали в пресс-службе.

На время оказания медицинской помощи данная электричка задерживается, другие поезда пропускаются по соседним путям. На движение МЦД-4 ситуация не влияет.

МЖД призывает граждан неукоснительно соблюдать правила безопасного поведения на железнодорожной инфраструктуре, сообщать о факте появления зацеперов на подвижном составе.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании, на Киевском направлении железной дороги "внесены изменения в расписание нескольких поездов из-за неизвестных лиц на крыше одного из электропоездов на участке Нара - Латышская". "Состав был остановлен на время ожидания и работы МЧС и бригады скорой медицинской помощи, после чего продолжил следовать по маршруту", - добавил собеседник агентства.