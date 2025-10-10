Самолет Red Wings Нячанг - Москва сел в Камране после индикации двигателя

Командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра самолета техспециалистами

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Самолет авиакомпании Red Wings, летевший рейсом Нячанг - Москва, успешно сел в городе Камрань после изменения параметров работы одного двигателя. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе авиаперевозчика.

"Во время выполнения рейса WZ-3202 10 октября, выполняемого на самолете Boeing 777-200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета, благополучно совершив посадку в аэропорту Камрань", - говорится в сообщении.

Как уточнили в авиакомпании, в связи с индикацией одного из двигателей, командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт вылета для дополнительного осмотра самолета техническими специалистами.

По прибытии в аэропорт авиакомпания обеспечила пассажирам проживание и питание в гостинице с последующим перелетом другими рейсами. "Мы приносим нашим пассажирам извинения и просим с пониманием отнестись к причине задержки. Безопасность - абсолютный приоритет Red Wings", - добавили в авиакомпании.