В Волгоградской области завели дело после взрыва в частном доме

Во время происшествия погибли два человека

Редакция сайта ТАСС

ВОЛГОГРАД, 10 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после взрыва в доме в Волгоградской области, в результате которого два человека погибли и еще один пострадал, сообщили в СУ СК России по региону.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что в частном доме в Волгоградской области взорвался боеприпас.

"Несколько часов назад в одном из частных домовладений поселка Степной Ленинского района произошел хлопок, в результате которого погибли два человека, еще один получил травмы и был госпитализирован. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам)", - говорится в сообщении.

Предварительно, в гараже на территории частного дома сдетонировал боеприпас, который мог быть обнаружен в результате незаконных поисковых работ. "По сведениям очевидцев, погибшие мужчины, один из которых хозяин дома, разбирали снаряд, чтобы впоследствии сдать его в пункт приема металлолома", - пояснили в СК.

Следователи работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства. По его данным, предварительно, погибли мужчины в возрасте 36 и 35 лет, 48-летний мужчина госпитализирован.