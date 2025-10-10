Во влетевшем в городской пруд Назрани Gelandewagen находились четыре девушки

По инфорамации пресс-службы МВД по региону, пострадавшие пассажирки направлены на амбулаторное лечение

Редакция сайта ТАСС

МАГАС, 10 октября. /ТАСС/. Четыре девушки, трое из которых были несовершеннолетними, находились в Gelandewagen, который протаранил чугунное ограждение и влетел в городской пруд Назрани в Ингушетии. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Ранее ГУ МЧС по региону сообщало, что в результате инцидента пострадал мужчина, который был доставлен очевидцами в медучреждение.

"19-летняя жительница города Карабулака, не справившись с управлением, допустила падение автомобиля Mercedes-Benz в Счастливый пруд, расположенный в Центральном административном округе Назрани. Иномарка пересекла проезжую часть, тротуар, проломила чугунную ограду и по наклонному берегу въехала в искусственное озеро, скрывшись под водой практически полностью. Случайные прохожие вытащили из воды юную автоледи и трех ее пассажирок в возрасте от 16 до 17 лет", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, пострадавшие пассажирки направлены на амбулаторное лечение, а в отношении их родителей решается вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ.