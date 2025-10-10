ТАСС: на шоссе Энтузиастов в Москве машина врезалась в столб

Один человек зажат, сообщили в оперативных службах

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Легковой автомобиль врезался в мачту городского освещения на шоссе Энтузиастов в Москве, в результате один человек оказался зажатым в авто. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"ДТП произошло на шоссе Энтузиастов, вблизи до №31, стр. 39. Предварительно, автомобиль столкнулся с мачтой городского освещения, один человек зажат", - сказал собеседник агентства.

По его словам, на месте спасатели пытаются деблокировать пострадавшего.