В Подмосковье после удара током погиб зацепер

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Подросток погиб, еще один госпитализирован в результате удара электрическим током на крыше поезда сообщением Москва - Малоярославец Киевского направления железной дороги. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"В результате происшествия пострадали 2 подростка. Один скончался до прибытия бригады скорой медицинской помощи, второй госпитализирован в медучреждение, подведомственное Минздраву МО. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. Специалисты оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Московской железной дороги сообщили ТАСС, что 10 октября в 16:19 мск на перегоне Нара - Латышская Киевского направления МЖД были травмированы два зацепера, которые, нарушая правила поведения на железнодорожном транспорте, находились на крыше электропоезда №6303 Москва - Малоярославец.