В Заполярье на федеральной трассе "Кола" столкнулись шесть автомобилей

Информация о пострадавших пока не поступала

Редакция сайта ТАСС

МУРМАНСК, 10 октября. /ТАСС/. Микроавтобус, три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на 1365-м км федеральной трассы Р-21 "Кола" в Мурманской области. Об этом сообщили в управлении по ГОЧС и ПБ региона.

"На 1365-м км ФАД Р-21 "Кола" произошло столкновение шести транспортных средств: микроавтобуса Peugeot, легковых автомобилей Ford, Volkswagen и "Нива", грузовых JMC и FAW", - говорится в сообщении.

ДТП случилось 10 октября вечером, столкновение произошло по касательной. Информация о пострадавших к правоохранителям пока не поступала.