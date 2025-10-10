Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения

Тревога будет действовать до тех пор, пока условия того требуют, отметила Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями
Редакция сайта ТАСС
21:57

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 октября. /ТАСС/. Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили предупредила об угрозе цунами на юге страны после землетрясения, которое произошло в проливе Дрейка.

"Служба объявляет красный уровень угрозы цунами в коммуне Кабо-де-Орнос в регионе Магальянес. Тревога действует с сегодняшнего дня и будет сохраняться до тех пор, пока условия того требуют", - говорится на сайте ведомства.

Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили также выпустила предупреждение для антарктических баз страны. Находящемуся там персоналу рекомендовали не приближаться к берегу.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,3 в проливе Дрейка. По данным Национального сейсмологического центра южноамериканской страны, эпицентр залегал в 263 км к северо-западу от чилийской базы Фрей, расположенной в Антарктиде. 

Чили