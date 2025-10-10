На юге Чили объявили угрозу цунами после сильного землетрясения
БУЭНОС-АЙРЕС, 11 октября. /ТАСС/. Национальная служба по борьбе со стихийными бедствиями Чили предупредила об угрозе цунами на юге страны после землетрясения, которое произошло в проливе Дрейка.
"Служба объявляет красный уровень угрозы цунами в коммуне Кабо-де-Орнос в регионе Магальянес. Тревога действует с сегодняшнего дня и будет сохраняться до тех пор, пока условия того требуют", - говорится на сайте ведомства.
Гидрографическая и океанографическая служба ВМС Чили также выпустила предупреждение для антарктических баз страны. Находящемуся там персоналу рекомендовали не приближаться к берегу.
Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 7,3 в проливе Дрейка. По данным Национального сейсмологического центра южноамериканской страны, эпицентр залегал в 263 км к северо-западу от чилийской базы Фрей, расположенной в Антарктиде.