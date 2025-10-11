В Волгоградской области из-за атаки БПЛА пострадал человек

Обломки дронов повредили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада, сообщил губернатор Андрей Бочаров

ВОЛГОГРАД, 11 октября. /ТАСС/. Силы Минобороны РФ отражают массированную атаку беспилотников на териториии Волгоградской области. Обломки БПЛА повредили три многоквартирных дома, здания школы и детского сада, пострадал один человек.

Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Силами Министерства обороны Российской Федерации отражается массированная атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА на улице 50 лет Октября в Волгограде в трех многоквартирнных домах, а также зданиях школы и детского сада частично выбиты стекла", - заявил Бочаров, чьи слова приводятся в сообщении в Telegram-канале администрации региона.

По его словам, на месте падения обломков работают профильные службы. Для жильцов пострадавших квартир будет организован пункт временного размещения.