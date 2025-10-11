В Сосновоборске под Красноярском потушили крупный пожар в пятиэтажке

Из-за возгорания погиб человек и двое пострадали

КРАСНОЯРСК, 11 октября. /ТАСС/. Пожар на площади 2 тыс. кв. м в пятиэтажном доме в Сосновоборске под Красноярском, где в результате возгорания один человек погиб и двое пострадали, ликвидирован. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

"В 07:04 (03:04 мск) пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, в пятиэтажке в городе Сосновоборске загорелась квартира, огонь быстро распространился на кровлю. Из здания самостоятельно эвакуировались 200 человек, 28 человек размещены в пункте временного размещения.

По данным прокуратуры региона, пожар возник в одной из квартир на верхнем этаже дома на улице Пятилетки. Организована прокурорская проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению правил пожарной безопасности сотрудниками организации, ответственной за содержание дома. Причина возгорания устанавливается.