На Камчатке второй раз за сутки произошло ДТП с участием скорой

Как сообщили в краевом Минздраве, пострадал медбрат

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 октября. /ТАСС/. ДТП с участием автомобиля скорой помощи произошло на Камчатке, это уже вторая автоавария с участием спецмашин за сутки. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"Автомобиль ехал на экстренный вызов в торговый центр. Проблесковые маячки и звуковой сигнал у спецмашины были включены. Другой водитель не уступил дорогу машине скорой, в результате чего произошло столкновение. В ДТП пострадал медбрат", - рассказали в профильном министерстве.

Это уже второе ДТП с участием машин скорой на Камчатке за последние сутки. 10 октября спецтранспорт перевернулся на дороге от удара другого автомобиля. В ДТП пострадали двое фельдшеров.